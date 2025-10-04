Na edição deste sábado (04) do Jornal da Manhã, da Jovem Pan News Rio Claro, Roberto Junior, presidente do Antigo Auto Clube de Rio Claro, concedeu entrevista em que falou sobre o 1º Encontro Regional Paulista de Veículos Antigos. O evento, realizado em parceria com o Clube de Carros Antigos de Limeira, acontece neste domingo (05), das 09h00 às 14h00, no Parque Municipal do Lago Azul. Durante a entrevista, Roberto Junior destacou a união entre os clubes como uma forma de fortalecer o antigomobilismo na região e valorizar a cultura automobilística, detalhando a exposição de raridades, o mercado de pulgas, a praça de alimentação e a arrecadação de alimentos destinada a instituições beneficentes, com entrada gratuita ao público.

