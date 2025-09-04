O cabo Cristianini, da Polícia Militar de Rio Claro, falou ao Jornal da Manhã da Jovem Pan News, edição desta quinta-feira (04), sobre pessoas em situação de vulnerabilidade. Ele destacou que fatores como desigualdades sociais, econômicas e educacionais, saúde, saneamento, rejeição familiar ou escolha pessoal levam indivíduos às ruas. Ele fez menção também ao aumento quanto ao número de pessoas nessas condições em Rio Claro, sobretudo na região central.

Conforme Cristianini, ser morador de rua não significa ser criminoso, e embora a vulnerabilidade possa aumentar riscos, não se pode generalizar. O militar, ao jornalístico, ponderou que crimes são tratados com rigor legal, enquanto outros casos recebem atendimento humanizado e apoio à reinserção social.