Neste sábado (09), o Jornal da Manhã da Jovem Pan News recebeu a cantora e compositora Nicole Nagib, que falou sobre o lançamento de seu quinto single, “Só Pra Mim”. Durante a entrevista, Nicole comentou sobre sua trajetória artística, o processo criativo por trás da nova música e o momento especial de consolidação da carreira no cenário pop rock nacional.
