Foi acompanhando uma reportagem onde o assunto era o pedido de doação de leite e a cidade era Rio Claro, que a pequena Beatriz Philadelpho Machado Jesser Eugênio, moradora do bairro Cidade nova, teve a ideia de unir uma data especial com uma ação solidária. Ela completou seis anos no dia 12 de agosto e sem poder ter uma festa como gostaria por conta do distanciamento social, deu uma sugestão que encheu os pais de alegria e orgulho. Confira matéria especial no vídeo.