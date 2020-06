O mecânico Rodrigo Bueno, de 36 anos, foi morto a tiros neste sábado (27) na porta da sua residência na Vila Martins. É a segunda morte violenta somente nesta semana. Segundo a Polícia Militar, a vítima tinha uma oficina de usinagem na Vila Nova com um sócio. Três indivíduos encapuzados chegaram a este local e renderam o sócio perguntando pelo Rodrigo.

Neste momento, um dos criminosos pegou o celular do sócio, se fazendo passar por ele e informando que levaria a Montana de Rodrigo à sua casa, uma vez que ela estava na oficina. Um indivíduo fez o sócio de refém e os outros dois foram à casa do mecânico. Ao sair à rua, Rodrigo foi alvejado com vários tiros vindo a óbito. Os criminosos acabaram fugiram levando o veículo e depois o abandonaram em uma área de mata na Vila Nova.

A vítima tinha passagem nos meios policiais por porte de arma. A hipótese de acerto de contas é considerada. No entanto, a ocorrência ainda está em andamento. É o segundo assassinato em três dias. Na quinta-feira (29) um senhor de 54 anos foi morto após levar uma facada no Parque das Indústrias, no Grande Cervezão.