Caminhão tombou após descer a Av. 29 sem freios. Imagem em destaque mostra Moacir sendo socorrido pelo Samu

Homem de 65 anos escapou de atropelamento na Rua P-5 após veículo perder o freio na Avenida 29; vítima segue internada e passou por cirurgia

A família de Moacir Aparecido Cândido, morador da Vila Paulista de 65 anos, ainda se recupera do susto sofrido na tarde da última segunda-feira (13), quando o aposentado sofreu ferimentos graves ao escapar de um atropelamento por um caminhão desgovernado na Rua P-5. Segundo o relato do motorista, o veículo perdeu o freio enquanto passava pela Avenida 29, no sentido Centro-Bairro, atravessou a via na contramão e acabou tombando em uma área verde na região.

Embora tenha conseguido evitar o impacto direto com o veículo, Moacir sofreu uma queda que resultou em uma fratura no fêmur e outras escoriações. Ele foi prontamente socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Avenida 29, onde permanece internado.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Recuperação e estado de saúde da vítima

Até o momento, o aposentado já passou por um procedimento cirúrgico para a implantação de uma prótese, mas ainda não há previsão de alta médica. Os familiares ressaltam que o tratamento será prolongado após o retorno para casa, exigindo acompanhamento fisioterápico e cuidados especiais devido à gravidade dos ferimentos graves sofridos durante o episódio.

Os parentes que procuraram a redação do Jornal Cidade manifestaram estranheza quanto ao fato de os registros iniciais das autoridades sobre o acidente não mencionarem a existência de uma vítima. No entanto, na Vila Paulista, onde Moacir é uma figura conhecida, o caso repercute entre vizinhos que testemunharam o momento em que o caminhão atravessou a via e o morador tentou se salvar.