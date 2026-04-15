Funcionária de unidade situada no Jardim São Paulo foi abordada no estacionamento com itens não pagos; suspeitas ocorriam desde agosto

Uma gerente de loja foi presa em flagrante por furto na tarde dessa terça-feira (14), em Rio Claro. O caso aconteceu em uma unidade de uma rede de utilidades, localizada no bairro Jardim São Paulo, e envolve a própria funcionária do estabelecimento.

Segundo informações da supervisora da unidade, já havia suspeitas sobre a conduta da funcionária desde agosto do ano passado. Na última segunda-feira, a suspeita separou duas mantas, duas colchas e um roupão — itens avaliados em aproximadamente 300 reais — e guardou as mercadorias em seu armário pessoal, sem realizar o devido registro da compra no sistema.

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No dia seguinte, ao término do expediente, a mulher tentou deixar o local com as mercadorias em sacolas, mas foi abordada pela equipe de segurança no estacionamento. No momento da abordagem, a gerente inicialmente afirmou que possuía nota fiscal dos produtos, porém, acabou admitindo o furto logo em seguida.

Procedimentos policiais e prisão

A Polícia Militar foi acionada e confirmou a ocorrência no local. Todos os produtos foram recuperados e devolvidos ao estabelecimento. Diante do flagrante, a autoridade policial estipulou uma fiança, que não foi paga pela acusada.

A gerente permanece presa e aguarda a realização da audiência de custódia.