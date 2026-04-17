Após denúncia ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa, força-tarefa da GCM localizou senhor de 77 anos em situação de extrema vulnerabilidade e ambiente insalubre

Uma operação de combate a maus-tratos mobilizou uma força-tarefa da Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Claro, no bairro Wenzel, nessa terça-feira (14). Após receberem informações via Ouvidoria e Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMI), os guardas dirigiram-se a uma residência onde encontraram um senhor de 77 anos em situação de abandono.

O idoso vivia em um ambiente insalubre e apresentava estado de saúde gravemente debilitado. A intervenção confirmou relatos de vizinhos, que frequentemente ouviam gritos e choro vindos do interior do imóvel. Diante da gravidade do cenário, a equipe prestou socorro imediato e acionou o SAMU para a remoção da vítima até a UPA do Cervezão.

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Mobilização da rede de proteção e perícia técnica

A ocorrência de maus-tratos mobilizou diversos setores da administração pública, incluindo equipes do CRAS e a perícia técnica, para garantir os procedimentos legais necessários. Além do descaso com o idoso, o Departamento de Proteção Animal foi solicitado e recolheu cães que viviam no local em péssimas condições de higiene.

Durante a apuração, constatou-se que a filha e uma das netas da vítima estavam em viagem. Uma segunda neta, que reside no endereço, não prestou assistência no momento da diligência. No hospital, a nora forneceu informações à equipe médica, e o filho do idoso compareceu posteriormente ao Plantão Policial para prestar esclarecimentos sobre o caso.

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