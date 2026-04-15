Doceria que sofreu prejuízos com energia desligada pela Elektro fica na Rua 1 c/ Av. 7

Estabelecimento ficou uma semana fechado após corte de luz sem explicação; proprietário busca ressarcimento por danos materiais e morais

Após uma semana de apreensão e prejuízos causados por burocracias, o proprietário de uma doceria localizada na Rua 1 com a Avenida 7, em Rio Claro, reabriu o estabelecimento nesta terça-feira (14). As atividades haviam sido interrompidas devido ao desligamento indevido de energia elétrica, ocorrido no início do mês.

De acordo com o proprietário, Alberto Ribeiro de Lima Júnior, a situação foi descoberta no dia 7 de abril, ao chegar para abrir a loja. “Constatamos a falta de energia e, ao ligar na Elektro, fomos informados que havia sido solicitado um desligamento, mas não souberam dar detalhes. Ficamos uma semana fechados, um prejuízo enorme”, relata.

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Prejuízos materiais e medidas judiciais

O desligamento indevido de energia causou a perda de 193 itens artesanais, incluindo bolos, doces e ovos de Páscoa que estavam na vitrine. Como os produtos são feitos sem conservantes e para consumo imediato, o descarte foi inevitável, gerando um prejuízo superior a R$ 3 mil, sem contabilizar o faturamento perdido nos dias de portas fechadas.

O comerciante ressalta que não havia débitos pendentes com a concessionária. “Todas as nossas contas estavam pagas. Fomos até o Procon e agora estamos com advogado e um processo para reverter os danos morais e materiais”, finaliza Alberto, que retomou o atendimento aos clientes após a religação da luz.