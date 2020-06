Um homem de 54 anos foi morto na tarde desta quinta-feira (25) dentro da sua residência no Parque das Indústrias, no Grande Cervezão. Fernando Mendes Pereira residia na Rua M-12 e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas chegando ao local constatou o óbito.

De acordo com a Polícia Civil, o homem seria usuário de drogas e foi morto após uma facada. Também consta no registro da ocorrência que a esposa havia saído da casa e ao retornar se deparou com o marido ao chão e que o mesmo tinha um ferimento e já estava sem vida.

No entanto, as autoridades informaram que a mulher está como investigada, mas que ela alegou que o autor do crime seria um dos rapazes que estiveram mais cedo na residência ameaçando a vítima e cobrando uma suposta dívida de R$ 400,00.

A perícia compareceu ao local e localizou uma faca de cozinha. A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) seguirá investigando o caso. O corpo da vítima está no Instituto Médico Legal (IML) de Rio Claro e familiares estão no local para cuidar dos trâmites de velório e sepultamento. Mais informações você confere aqui no site do JC.