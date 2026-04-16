Idoso foi localizado sem vida dentro de casa no Centro da cidade; animal de estimação também morreu no local

Um homem de 69 anos foi encontrado morto dentro de casa, na última terça-feira (14), após ser atacado por um cachorro em um caso registrado no Centro de São Pedro. De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada via Copom para atender a uma ocorrência envolvendo um animal agressivo em uma residência localizada na rua Duque de Caxias.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram o idoso já sem vida. Segundo o relatório da PM, o corpo apresentava sinais de rigidez cadavérica no momento da localização.

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Circunstâncias do ataque de cachorro em São Pedro

Familiares da vítima relataram às autoridades que o ataque teria sido provocado pelo cão da própria residência. A ocorrência gerou choque entre os moradores da região central do município.

Além do falecimento do idoso, o animal também foi encontrado morto no quintal da casa. O fato levanta questionamentos sobre as circunstâncias do incidente após o ocorrido, e o caso deve ser acompanhado pelas autoridades competentes para esclarecer os detalhes da fatalidade.