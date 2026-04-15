O chamado trevo da Viviani fica localizado no cruzamento da Avenida Tancredo Neves com a Rodovia Washington Luís.

Bloqueio no km 174 da SP-310 é necessário para o avanço das obras de implantação da terceira faixa na rodovia; veja as rotas alternativas

A interdição parcial da passagem inferior do viaduto no km 174 da Rodovia Washington Luís (SP-310), conhecido como trevo da Viviani, em Rio Claro, teve início nesta quarta-feira (15). A medida, executada pela concessionária Eixo SP, é necessária para dar continuidade ao cronograma de obras de implantação da terceira faixa em ambos os sentidos da rodovia, realizados na parte superior da estrutura.

Nesta primeira fase, o fechamento ocorre na pista sentido Bairro-Centro. Segundo a concessionária, a previsão é de que os trabalhos desta etapa inicial sejam concluídos até o próximo dia 26 de abril. Durante este intervalo, o trânsito no sentido oposto (Centro-Bairro) permanecerá liberado para veículos, ciclistas e pedestres.

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Rotas alternativas para os motoristas

Em razão da interdição parcial, os condutores que seguem no sentido Bairro-Centro devem utilizar caminhos alternativos. Uma das opções é a passagem inferior do viaduto do km 176, que liga bairros como o Jardim Bonsucesso e Novo Jardim Wenzel à Avenida Castelo Branco.

Outras alternativas incluem seguir pela Rodovia Washington Luís no sentido Santa Gertrudes até o dispositivo do km 172, ou utilizar a Avenida Presidente Tancredo Neves para acessar a Rua 2 JI, no Jardim Inocoop, realizando a travessia sobre a rodovia pelo pontilhão da Avenida 25.

Inversão do fluxo e fechamento total

A partir do dia 27 de abril, haverá a inversão do fechamento: a pista sentido Centro-Bairro será interditada, enquanto o sentido Bairro-Centro será liberado. Esta fase deve seguir até o dia 8 de maio. Nesse período, quem segue para o bairro será direcionado à alça de saída para a SP-310 (sentido São Carlos), podendo retornar no dispositivo do km 176.

A concessionária alerta ainda que, nos dias 9 e 10 de maio, está previsto o fechamento total do tráfego sob o viaduto em ambos os sentidos. A interdição completa será indispensável para o lançamento das vigas de sustentação das novas faixas da Rodovia Washington Luís.

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