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Ação integrada entre polícias e Gaeco visa desarticular grupo especializado em registros falsos para obter vantagens ilícitas

As forças de segurança do Estado de São Paulo deflagraram, nesta data, a Operação Fictus para o cumprimento de 44 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo das Garantias da Comarca de Piracicaba. A ofensiva estratégica tem como foco principal o combate à criminalidade organizada e a desarticulação de um grupo especializado em fraudes bancárias.

As diligências ocorreram de forma simultânea e coordenada nos municípios de Limeira, que concentrou a maior parte das ações com 42 mandados, além de Araras (01) e Campinas (01). A investigação aponta que os criminosos utilizavam expedientes ilícitos, como o registro de ocorrências falsas, para obter vantagens indevidas junto a instituições financeiras.

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A Operação Fictus cumpre 44 mandados contra fraudes bancárias em Limeira, Araras e Campinas

Integração entre Polícia Civil, Militar e Gaeco

A Operação Fictus é fruto de um trabalho investigativo integrado entre a Polícia Militar, por meio do CPI-9, e a Polícia Civil, via DEINTER 9, contando com o apoio técnico do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) de Piracicaba. A coordenação dos trabalhos ficou a cargo do Major PM Neymar Pereira dos Santos e dos delegados Dr. Leonardo Burger e Dr. William Ricardo de Almeida Marchi.

Até o momento, o balanço parcial das atividades registra a condução de 38 pessoas para averiguação. Além disso, as equipes apreenderam dois simulacros de arma de fogo e três aparelhos celulares, que serão submetidos à análise pericial para o aprofundamento das provas.

As diligências continuam em andamento para a identificação de demais envolvidos. A ação reafirma o compromisso das forças de segurança com a repressão qualificada ao crime organizado e a proteção do sistema financeiro na região.