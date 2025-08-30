Mauricio Zottarelli, baterista e compositor, esteve neste sábado (30) no Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, e, em entrevista, falou sobre o concerto que realizará hoje, uma vez mais, em Rio Claro, no CineTeatro Itália, a partir das 20h00 (Rua 4-B, 1309, na Vila Indaiá). Durante a conversa, traçou sua trajetória, os anos vividos nos Estados Unidos e o legado de seu pai, Aldo Zottarelli, também músico, que o influenciou profundamente, moldando seu caminho artístico, musical e cultural.
Após uma noite de sexta-feira (29) com casa cheia, o baterista e compositor celebra 30 anos de carreira com seu premiado quarteto: Rodrigo Ursaia (sax e flauta), Gustavo Bugni (teclados) e Jackson Lourenço (baixo), em um espetáculo que será gravado para um álbum ao vivo, eternizando a energia, a musicalidade e o talento do grupo. O repertório passeia por samba, baião, funk, fusion, jazz e ritmos latinos, incluindo composições inéditas e releituras de seu trabalho. Os ingressos estão à venda pelo site Sympla e nas redes sociais do CineTeatro Itália.