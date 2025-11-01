Neste sábado (1º), o Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, recebeu Giovanna Benites e Luiza Trevizan, alunas de Medicina do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro. Elas apresentaram a 2ª Caminhada Passos da Esperança, iniciativa idealizada por estudantes da instituição, que neste ano tem como tema a conscientização sobre acessibilidade e inclusão de crianças e adolescentes com deficiência.

O evento será realizado em 15 de novembro, às 08h00, no Aeroclube de Rio Claro, e dá continuidade ao sucesso da primeira edição, promovida em 2024, voltada à conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil, em benefício do Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC). A nova edição mantém seu caráter solidário e o engajamento social, reforçando a importância de ações que promovam empatia, igualdade e inclusão.