Marco Antônio Santanna, vice-presidente e carnavalesco da Embaixadores do Samba, esteve presente neste sábado (23), no Jornal da Manhã da Jovem Pan News, onde detalhou o enredo da escola para o Carnaval 2026, “Oke Jurema – A Lenda da Cabocla”. O desfile vai celebrar a riqueza cultural e as tradições populares, explorando cores, ritmos e elementos que destacam a história e a força da cultura brasileira.

Santanna também destacou o trabalho incessante realizado ao longo do ano e o fortalecimento da comunidade, ressaltando o engajamento de todos na preparação para o próximo ano.