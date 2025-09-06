Na manhã deste sábado (06), Roberto Junior, presidente do Antigo Auto Clube de Rio Claro, falou ao Jornal da Manhã da Jovem Pan News sobre o Domingo Retrô, edição especial Duas Rodas, que será realizado no próximo domingo, 14 de setembro, no Castelinho. O evento irá reunir motos, lambretas e bicicletas, e tem como propósito valorizar veículos históricos e promover a integração entre gerações, além de celebrar a cultura e a memória automobilística.