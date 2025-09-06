Na manhã deste sábado (06), César Borgi, representante dos Vicentinos, concedeu entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan News. Ele detalhou a campanha de arrecadação de alimentos e itens de higiene, que está acontecendo hoje e que deve seguir até às 18h00 em diversos supermercados da cidade. A iniciativa é realizada em parceria com a Prateleira Solidária, a Cozinha Solidária e o Marmita com Terço, com o objetivo de fortalecer o atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade.