Em cumprimento ao que determina à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a Comissão de Finanças da Câmara Municipal, presidida por Adriano La Torre (PP), realizou audiência pública ontem (29).

Por mais de quatro horas, os secretários municipais Gilmar Dietrich (Finanças), Maurício Monteiro (Saúde), Rodrigo Ragghiante (Negócios Jurídicos), Adriano Moreira (Educação) e Jean Scudeller (Administração) apresentaram os números referentes à execução orçamentária do primeiro quadrimestre de 2020.

O presidente do Legislativo André Godoy (DEM) e vereadores Geraldo Voluntário (MDB), Irander Augusto (Republicanos), Carol Gomes (Cidadania), Maria do Carmo Guilherme (MDB), Hernani Leonhardt (MDB), Julinho Lopes (PP), Val Demarchi (DEM), Seron do Proerd (DEM) e Rafael Andreeta (PTB) participaram. Os demais foram representados pelos assessores.

Devido à pandemia, o público em geral acompanhou a audiência através da transmissão ao vivo que a Câmara realizou pelo seu canal no YouTube. As pessoas acessaram através do site da Câmara (rioclaro.sp.leg.br). O presidente da comissão Adriano La Torre fez a leitura das perguntas para que secretários pudessem sanar dúvidas.

Maurício Monteiro, ao receber várias indagações sobre os procedimentos adotados por Rio Claro no combate à Covid-19, observou que a Fundação Municipal de Saúde (FMS) já recebeu recursos financeiros dos governos estadual e federal que somados atingem a marca dos R$ 4,6 milhões. O secretário de Saúde assinalou ainda que a Prefeitura de Rio Claro tem R$ 5,6 milhões empenhados, valor que será utilizado para o repasse de materiais como testes rápidos, máscaras, etc.

No encerramento da sua fala, Monteiro revelou que a ocupação de vagas de UTI na Santa Casa de Misericórdia já atingiu a marca dos 80%. Gilmar Dietrich externou no Plenário que o Tribunal do Trabalho enviou R$ 1,1 milhão para Rio Claro para ajudar no combate à Covid-19. Deste valor, R$ 500 mil foram direcionados à Santa Casa e o restante para a Fundação Municipal de Saúde.