Atendimento presencial exige agendamento prévio até 30 de abril; após essa data, serviço será por ordem de chegada

Com a proximidade do fechamento do cadastro eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) orienta o eleitorado a buscar atendimento com antecedência para evitar eventuais filas ou imprevistos. Conforme o calendário eleitoral, o dia 6 de maio é o prazo final para regularizar o título, tirar a primeira via, cadastrar a biometria ou solicitar outros serviços para votar nas Eleições 2026.

Quem precisa marcar atendimento presencial nos cartórios do estado deve fazer o agendamento prévio no site do TRE-SP até o dia 30 de abril, conforme a disponibilidade de vagas. A partir de 1º de maio até o dia 6, o atendimento será realizado exclusivamente por ordem de chegada nas unidades.

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Quem precisa do atendimento presencial

O atendimento presencial é obrigatório para quem ainda não possui o título de eleitor ou a identificação biométrica. A exigência também se aplica aos eleitores que realizaram o cadastro biométrico há mais de 10 anos e não utilizaram as digitais para identificação no momento da votação durante este período. Nestes casos, é necessário realizar uma nova coleta de dados.

Em São Paulo, é possível buscar o serviço em qualquer cartório, independentemente da zona eleitoral vinculada ao título. Para agendar, o cidadão deve acessar o site do tribunal, selecionar “Novo Agendamento”, escolher o município ou buscar por CEP e definir o dia e horário. O agendamento visa evitar filas e organizar o fluxo nas unidades, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 11h às 17h.