Projeto utilizou o teatro para conscientizar 727 alunos sobre questões ambientais e desenvolvimento sustentável

Espetáculo teatral e oficinas com reciclagem conscientizam estudantes sobre preservação e saneamento básico

A educação ambiental BRK ganhou uma abordagem lúdica para 727 alunos da rede municipal de Rio Claro. Nos dias 7 e 8 de abril, as escolas municipais “Luiz Martins Rodrigues Filho” e “Hamilton Prado” receberam o espetáculo teatral “Ciclo das Águas – Saneamento básico é vida”.

Realizado pela BRK, concessionária responsável pelos serviços de esgoto em Rio Claro, o projeto desperta a responsabilidade socioambiental entre estudantes.

A peça, apresentada pelas personagens Jujuba e Ana, faz parte do projeto “Caminho das Águas”, da companhia “Cantos do Rio”, e conta com incentivo do Instituto BRK.

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Arte e reciclagem como ferramentas de ensino

Além das apresentações no palco, que abordaram temas como a poluição de rios e a importância do saneamento básico, os estudantes participaram de oficinas práticas, aprendendo a confeccionar bilboquês (brinquedos tradicionais).

A atividade utilizou materiais reciclados, ensinando o reaproveitamento como forma de cuidado com o meio ambiente e estimulou a criatividade.

De acordo com Cristian Barbora, coordenador de Comunicação e Sustentabilidade da BRK em Rio Claro, iniciativas como esta são fundamentais para formar cidadãos mais conscientes.

“O principal objetivo foi transmitir conteúdos sobre reciclagem, destacando a importância da preservação ambiental e como as atitudes individuais influenciam na construção de um futuro mais sustentável, utilizando a arte de maneira lúdica e participativa”, afirma.