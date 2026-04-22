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Massa de ar seco mantém temperaturas elevadas e afasta possibilidade de chuva em Rio Claro e região

A previsão do tempo em Rio Claro para esta quarta-feira (22) indica que o clima permanece estável em todo o estado de São Paulo. De acordo com o IPMet, a atuação de uma massa de ar quente e seco impede a formação de nuvens de chuva, garantindo um dia de céu aberto e poucas nuvens na cidade.

As temperaturas apresentam uma variação significativa ao longo do dia, com índices mais baixos entre a noite e o início da manhã, mas em rápida elevação durante o período da tarde. Segundo dados da Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro), a temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 13.3°C.

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Calor e baixa umidade do ar

Para o decorrer do dia, a máxima prevista é de 32°C. A continuidade da massa de ar seco mantém os índices de umidade do ar em níveis baixos, o que requer atenção dos moradores para a hidratação. A estabilidade climática deve se manter sem mudanças bruscas nas próximas horas, favorecendo o calor intenso no período vespertino.