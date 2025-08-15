Em entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan News, Samuel Machado Nunes, organizador do AgitaCão, destacou que o evento, marcado para 24 de agosto em Rio Claro, reunirá tutores e pets em atividades como Cãominhada, pista de agility e o tradicional desfile de cães para adoção. As inscrições para o Cãocurso vão até este sábado (16) com fotos enviadas pelo WhatsApp e votação no Instagram, e toda a arrecadação de ração será destinada à A.E.P.A., reforçando a integração entre a comunidade, patrocinadores e instituições de proteção animal.