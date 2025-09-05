Os cursos da Universidade estão disponíveis em 24 cidades, entre elas, Rio Claro (SP)

Provas acontecem em novembro e dezembro; taxa de inscrição é R$ 210 e prazo vai até 8 de outubro

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) receberá a partir desta quinta-feira (4/9) as inscrições para o Vestibular 2026, com 5.867 vagas em 24 cidades. O exame oferece 136 cursos graduação, com 186 opções de ingresso. Os candidatos deverão se cadastrar até as 23h59 do dia 8 de outubro, pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br). O Manual do Candidato, com todas as orientações sobre o exame, está disponível nos sites da Vunesp e da Unesp (vestibular.unesp.br). A taxa de inscrição é de R$ 210,00.

As provas do Vestibular Unesp serão realizadas em 2 de novembro (primeira fase) e 7 e 8 de dezembro (segunda fase), em 35 cidades.

Os cursos da Unesp são oferecidos nas seguintes cidades: Araçatuba (112 vagas), Araraquara (678), Assis (309), Bauru (899), Botucatu (478), Dracena (62), Franca (328), Guaratinguetá (243), Ilha Solteira (234), Itapeva (58), Jaboticabal (224), Marília (351), Ourinhos (46), Presidente Prudente (461), Registro (56), Rio Claro (373), Rosana (50), São João da Boa Vista (62), São José do Rio Preto (344), São José dos Campos (96), São Paulo (185), São Vicente (64), Sorocaba (64) e Tupã (90).

Mais informações

Criada em 1976, a Universidade tem cerca de 50 mil estudantes, entre alunos de graduação e pós-graduação (stricto sensu). Oferece ainda cursos pré-vestibulares gratuitos e mantém programas de extensão abertos para a comunidade. Três escolas de ensino médio/técnico também são mantidas pela Unesp, que possui cerca de 1.900 laboratórios e 33 bibliotecas, além de cinco fazendas de ensino e pesquisa e três hospitais veterinários.