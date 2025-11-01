Câmpus da Unesp no bairro Bela Vista, em Rio Claro

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) aplicará neste domingo, 2 de novembro, a prova da primeira fase do Vestibular 2026, com a participação de 65.208 candidatos. Serão disputadas 5.867 vagas em 136 cursos, distribuídos em 186 opções de ingresso em 34 unidades localizadas em 24 cidades de todas as regiões do estado de São Paulo. O local de prova pode ser consultado no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pelo processo seletivo. Pela quarta edição consecutiva, a Unesp oferecerá a videoprova em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

O exame será aplicado em 31 cidades paulistas, além de Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG). Os candidatos responderão a 90 questões de múltipla escolha, abrangendo Linguagens e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Literatura, Língua Inglesa, Educação Física e Arte), Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia), Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Física e Química) e Matemática e suas Tecnologias. Desde o Vestibular 2020, a Unesp inclui questões interdisciplinares, totalizando 108 questões aplicadas nesse formato, cerca de 20% da prova, e a expectativa é ampliar esse número nesta edição, segundo Antonio Nivaldo Hespanhol, diretor-presidente da Vunesp.

Os portões dos prédios de prova serão fechados às 13h40, e os candidatos devem chegar a partir das 13 horas, portando documento de identificação original, como RG, Carteira de Habilitação, Certificado Militar, Carteira de Trabalho, Passaporte, Identidade expedida pelas Forças Armadas ou registro emitido por órgãos ou conselhos de classe. É necessário levar caneta esferográfica de tinta preta e régua transparente. A prova terá duração de cinco horas, permitindo alimentação e hidratação durante seu andamento.

O uso de dispositivos eletrônicos, incluindo calculadoras, celulares, relógios e reprodutores de áudio, é proibido, assim como acessórios como protetores auriculares, bonés, gorros, chapéus e óculos de sol. O calendário do vestibular prevê a divulgação do resultado da primeira fase em 28 de novembro, a aplicação da segunda fase nos dias 7 e 8 de dezembro e a divulgação do resultado final em 30 de janeiro de 2026. O calendário completo está disponível no Manual do Candidato, nos sites da Unesp (vestibular.unesp.br) e da Vunesp.

O Sistema de Reserva de Vagas para a Educação Básica Pública (SRVEBP) destina 50% das vagas de cada curso a alunos que tenham concluído todo o ensino médio em escola pública, sendo que 35% dessas vagas são reservadas a candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas. Esse sistema inclui as 934 vagas do Provão Paulista, exclusivas para estudantes da rede pública, e tem garantido, desde o Vestibular 2017, a predominância de ingressantes provenientes de escolas públicas.