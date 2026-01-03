O vereador de Rio Claro, Ananias do Espetinho (MDB)

O vereador Ananias do Espetinho (MDB) foi parado por policiais militares na madrugada desta sexta-feira (2) e optou por não realizar o teste do bafômetro

Novamente uma abordagem das forças de segurança envolveu o vereador Ananias do Espetinho (MDB), desta vez, durante o patrulhamento de rotina da Polícia Militar na madrugada dessa sexta-feira (02), na Rua 14.

Procurada, a assessoria de comunicação do vereador informou que “o Vereador Ananias do Espetinho informa que, na noite do ocorrido, foi abordado pela Polícia Militar enquanto se deslocava para verificar o disparo de um alarme em uma de suas lojas, localizada na Rua 14 com a Avenida 12. Durante a abordagem, foi constatado que o veículo estava com os faróis apagados, situação que foi prontamente esclarecida no momento. Em relação ao teste do bafômetro, o vereador optou por exercer um direito previsto em lei, respeitando integralmente a atuação da Polícia Militar. Ananias reforça seu respeito às forças de segurança, às leis de trânsito e à transparência com a população, mantendo o compromisso com a responsabilidade e o trabalho em favor da comunidade”.