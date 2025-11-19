O vereador de Rio Claro, Ananias do Espetinho (MDB)

O vereador de Rio Claro, Ananias do Espetinho (MDB), teve sua caminhonete Dodge Ram apreendida na madrugada desta quarta-feira (19) pela Polícia Militar. O caso ocorreu na Rua 14, na região do bairro Consolação.

De acordo com a corporação, o veículo estava com o licenciamento atrasado. Também houve recusa de utilizar o etilômetro por parte do parlamentar e a PM afirma que a carteira nacional de habilitação do vereador estaria suspensa. O veículo foi recolhido por um guincho.

Em contato com o @jcrioclaro, o vereador reconheceu o problema. “Foi um erro meu de não ter licenciado. Eu pensei que o licenciamento venceria em dezembro, mas a placa venceu em agosto, e passou batido”, lamentou.

A respeito da recusa em fazer o teste de bafômetro, Ananias afirmou que não havia ingerido bebida alcoólica, e que a recusa da testagem é um “direito meu”. Já a respeito de a informação da PM de que sua CNH estava vencida, ele rebateu afirmando que pegou a nova versão da sua carteira de habilitação recentemente, inclusive, com a categoria A e D – essa que o permite dirigir veículos como a caminhonete em questão.