Edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

PL, PT e União receberão as maiores fatias dos recursos, que somam 40% do total destinado aos 30 partidos

O Fundo Eleitoral 2026 terá R$ 4,9 bilhões distribuídos entre 30 partidos para as eleições. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nesta quarta-feira (3) os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) que serão repassados.

O Partido Liberal (PL) receberá a maior fatia, totalizando R$ 881 milhões. Em segundo lugar, o Partido dos Trabalhadores (PT) contará com R$ 615 milhões.

Já o União Brasil ficará com R$ 526 milhões. Juntas, essas três legendas abocanham cerca de 40% do total de recursos destinados às campanhas eleitorais.

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O repasse dos recursos do fundo eleitoral segue critérios estabelecidos pela Lei das Eleições. A divisão inclui 2% do total igualmente entre todos os partidos registrados no TSE.

Além disso, 35% dos recursos são distribuídos com base nos votos obtidos na Câmara dos Deputados. Outros 48% são alocados conforme o tamanho da bancada na Câmara, considerando fusões e incorporações.

Os 15% restantes são definidos pela bancada que cada partido possui no Senado. Essa metodologia busca um equilíbrio entre a representatividade parlamentar e a quantidade de votos alcançados.

Entenda a origem do fundo eleitoral

O Fundo Eleitoral é uma criação do Congresso Nacional de 2017. Ele surgiu após o Supremo Tribunal Federal (STF) proibir, em 2015, o financiamento de campanhas eleitorais por empresas privadas.

Sua destinação é específica para anos de eleições, visando custear as despesas das campanhas. Para a manutenção das atividades administrativas anuais, os partidos contam com um Fundo Partidário separado.