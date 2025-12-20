Início do verão marca também o dia com mais tempo de luz solar

Neste domingo, dia 21 de dezembro de 2025, o Solstício de Verão marca oficialmente o início da estação mais quente do ano. Exatamente às 12h02, o Sol atinge sua posição máxima ao sul, fenômeno que muda a rotina de luz em Rio Claro.

A palavra solstício vem do latim e significa “sol parado”. Isso acontece porque, visto aqui da Terra, o Sol parece atingir um limite no céu e “para” por um instante antes de começar a voltar para a direção norte.

“Durante o Solstício de Verão, o Hemisfério Sul recebe a maior quantidade de luz solar de todo o ano. Por causa da inclinação da Terra, o Sol nasce e se põe nos pontos mais afastados ao sul do horizonte. Como resultado, os moradores de Rio Claro terão o dia com a maior duração de claridade em 2025. A partir de agora, os dias são mais longos e as noites são mais curtas, característica marcante do verão”, disse o astrônomo Fabrizzio Montezzo ao Jornal Cidade.

A estação que vai até o dia 20 de março de 2026 deve ser marcada por chuvas um pouco abaixo da média e temperaturas mais altas do que o normal em boa parte do país, segundo o Climatempo.

Estatísticas do Centro de Análise e Planejamento Ambiental (Ceapla/Unesp/Prefeitura de Rio Claro) apontam que no verão 2024/2025 já tivemos menos chuvas em Rio Claro sendo que a média esperada era de 704,2 milímetros e o período fechou em 693 milímetros.

Desde o início das medições, no ano de 1994, o verão mais chuvoso foi o de 2010/2011 com volumosos 1086,5 milímetros. Já o mais seco aconteceu em 2013/2014 com 390,8 milímetros.