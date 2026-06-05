Calor em Rio Claro; dia quente; céu azul; verão; dia quente; calor intenso

Imagem ilustrativa

Céu com pouca nebulosidade e sem chuva garantem tarde agradável no município

A previsão do tempo em Rio Claro para esta sexta-feira indica um dia de tempo estável, com predomínio de sol durante a maior parte do período. O amanhecer na cidade registrou névoa e variação de nuvens, condição que se dissipou gradualmente ao longo da manhã, dando lugar ao céu aberto.

Nas próximas horas, as temperaturas devem variar entre 12°C e 23°C no município. Essa amplitude térmica garante uma sensação amena nas primeiras horas do dia e um clima bastante agradável durante a tarde.

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Umidade do ar elevada na região

À noite, o céu permanece com pouca nebulosidade em todo o perímetro urbano. A umidade relativa do ar alcança a marca de 99%, e os índices apontam que não há previsão de chuva para a data de hoje.

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