Imagem ilustrativa

Céu com pouca nebulosidade e sem chuva garantem tarde agradável no município

A previsão do tempo em Rio Claro para esta sexta-feira indica um dia de tempo estável, com predomínio de sol durante a maior parte do período. O amanhecer na cidade registrou névoa e variação de nuvens, condição que se dissipou gradualmente ao longo da manhã, dando lugar ao céu aberto.

Nas próximas horas, as temperaturas devem variar entre 12°C e 23°C no município. Essa amplitude térmica garante uma sensação amena nas primeiras horas do dia e um clima bastante agradável durante a tarde.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Umidade do ar elevada na região

À noite, o céu permanece com pouca nebulosidade em todo o perímetro urbano. A umidade relativa do ar alcança a marca de 99%, e os índices apontam que não há previsão de chuva para a data de hoje.