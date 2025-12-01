Em 2025, o Velo Clube encarou o Timão fora de casa e perdeu. A partida ficou no 2 a 1. Corinthinas será mais uma vez adversário do Rubro-Verde em 2026. Foto: Arquivo JC/Ana Julia Guerreiro Galvão | @a.jfotos

Tabela da FPF confirma Velo x Corinthians no Benitão em 25 de janeiro, mas diretoria avalia vender o mando contra o Timão para aumentar arrecadação

A Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela do Campeonato Paulista de 2026. O Velo Clube está programado para enfrentar o Corinthians no dia 25 de janeiro, no Estádio Benitão, em Rio Claro.

Pela tabela oficial, o Velo Clube inicia a competição contra o Botafogo-SP no Benitão, em 11 de janeiro. Os jogos seguintes serão fora de casa: contra a Ponte Preta, no dia 14, e contra a Portuguesa, no dia 18.

O time retorna ao Benitão para as partidas contra o Guarani, em 21 de janeiro, e contra o Corinthians, em 25 de janeiro.

A possibilidade de venda do mando de campo para o jogo contra o Corinthians está em avaliação pela diretoria do Velo Clube. Caso confirmada, a partida não ocorrerá em Rio Claro e será transferida para um estádio de maior capacidade.

Na sexta-feira, dia 28, a equipe do Jovem Pan News Rio Claro buscou contato com o presidente do clube, Reginaldo Breda. Não houve um posicionamento oficial sobre o assunto até o momento.

Após o jogo contra o Corinthians, o Velo Clube enfrentará o Noroeste em Bauru, no dia 1º de fevereiro. A última partida como mandante no Benitão está marcada para 8 de fevereiro, contra o Red Bull Bragantino. A primeira fase do campeonato se encerra com um jogo fora de casa contra o Santos, na Vila Belmiro.

A torcida aguarda uma definição sobre a localização da partida contra o Corinthians.