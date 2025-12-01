Tabela da FPF confirma Velo x Corinthians no Benitão em 25 de janeiro, mas diretoria avalia vender o mando contra o Timão para aumentar arrecadação
A Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela do Campeonato Paulista de 2026. O Velo Clube está programado para enfrentar o Corinthians no dia 25 de janeiro, no Estádio Benitão, em Rio Claro.
Pela tabela oficial, o Velo Clube inicia a competição contra o Botafogo-SP no Benitão, em 11 de janeiro. Os jogos seguintes serão fora de casa: contra a Ponte Preta, no dia 14, e contra a Portuguesa, no dia 18.
O time retorna ao Benitão para as partidas contra o Guarani, em 21 de janeiro, e contra o Corinthians, em 25 de janeiro.
A possibilidade de venda do mando de campo para o jogo contra o Corinthians está em avaliação pela diretoria do Velo Clube. Caso confirmada, a partida não ocorrerá em Rio Claro e será transferida para um estádio de maior capacidade.
Na sexta-feira, dia 28, a equipe do Jovem Pan News Rio Claro buscou contato com o presidente do clube, Reginaldo Breda. Não houve um posicionamento oficial sobre o assunto até o momento.
Após o jogo contra o Corinthians, o Velo Clube enfrentará o Noroeste em Bauru, no dia 1º de fevereiro. A última partida como mandante no Benitão está marcada para 8 de fevereiro, contra o Red Bull Bragantino. A primeira fase do campeonato se encerra com um jogo fora de casa contra o Santos, na Vila Belmiro.
A torcida aguarda uma definição sobre a localização da partida contra o Corinthians.