Equipes se enfrentaram novamente ontem (21) pelas quartas de final do Paulistão A-2. Foto: Divulgação/FPF.

Na noite de ontem (21), no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, o Velo Clube empatou por 0 a 0 pelo jogo de volta das quartas de final. Com a vitória por 1 a 0 do time de Bauru, no Benitão, o Rubro-verde se despede do estadual e adia mais uma vez o sonho do retorno à elite do futebol paulista.

A partida começou com o Noroeste criando uma grande chance aos dois minutos com Blade. O jogador do Norusca recebeu pelo lado esquerdo e de frente para o gol chutou forte para grande defesa de Gabriel Felix. Depois do susto, o Velo Clube melhorou na partida e passou a rondar o gol de Pablo, mas sem conseguir finalizar. O time da casa chegou com perigo mais uma vez aos 11 minutos com Blade. O atacante antecipou a defesa e de cabeça finalizou com a bola raspando a trave velista.

Aos 18 minutos, em boa jogada de Thiago Rubim, ele encontrou Douglas Skilo na ponta da grande área, mas na finalização o atacante velista chutou por cima do gol.

A partir daí a partida ficou concentrada no meio de campo com os times apostando em cruzamentos para tentar o gol. No final do primeiro tempo, Thiago Rubim ganhou de cabeça e passou para Léo Castro, que dentro da área foi travado pela defesa no momento do chute. Na sequência em cobrança de escanteio a bola sobrou para Thiago Rubim, que chutou colocado e acertou a trave de Pablo.

Aos 48 minutos, após reclamação por falta não marcada e pedido para que o juiz Ilbert da Silva verificasse o VAR, o árbitro aplicou o segundo cartão amarelo contra o volante Franco e expulsou o jogador do Velo.

No segundo tempo, com um jogador a menos, o Velo apostou nos contra-ataques e passou a dar espaço ao Noroeste. Aos oito minutos, após cruzamento, Luiz Thiago chegou a marcar para o time da casa, mas a arbitragem assinalou impedimento.

O Velo chegou aos 14 minutos, em cabeceio de Lucas Duni que passou perto do gol. Mesmo com um jogador a menos, o Velo tinha a posse bola, mas encontrava dificuldade para finalizar.

O Noroeste chegou perto do gol aos 34 minutos, após falha da defesa do Velo, a bola sobrou para Vinícius Bala, que chutou na rede pelo lado de fora. Em seguida Pereira recebeu de frente para o gol e chutou por cima do travessão.

O Velo criou duas chances com Dener Santos e Danilo, mas a bola passou nas duas oportunidades à direita do gol. Sem forças, após um segundo tempo todo com um jogador a menos, o Rubro-verde não conseguiu mais criar e a partida terminou em 0 a 0, em Bauru, eliminando o time velista.