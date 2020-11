Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Paulista 2020, Ferroviária e Velo Clube se enfrentaram em Araraquara. Mesmo com o rubro-verde melhor em campo, as equipes ficaram no empate por 1 a 1.

O Velo abriu o placar aos 41 do primeiro tempo com o atacante Rodolfo. O camisa 11 do rubro-verde recebeu a bola no meio de campo, partiu para arrancada driblando três defensores e, da entrada da área, bateu rasteiro para fazer um golaço. No último lance da primeira etapa, o lateral Vinícius, do Velo, fez pênalti em Marcos Paulo. Edinei pegou a bola, bateu e converteu, empatando o jogo para o time da casa.

Com o empate, as duas equipes chegaram aos dois pontos, assim como Atibaia e Comercial, que também empataram. Com isso, o grupo 2 da Copa Paulista segue embolado, com os quatro times empatados na pontuação.