Ponte Preta 0 x 1 Velo Clube. Foto: Guilherme Figueiredo

Com gol de Marcelo no primeiro tempo, o Velo Clube dominou as ações no Moisés Lucarelli e garantiu sua primeira vitória na temporada de 2026

O Velo Clube conquistou uma importante vitória fora de casa ao bater a Ponte Preta por 1 a 0, nesta quarta-feira (14). O confronto, válido pelo Campeonato Paulista, foi realizado no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e teve amplo domínio do time rio-clarense.

Com o resultado positivo, o Velo Clube soma seus primeiros três pontos na competição. A atuação segura da equipe foi elogiada, especialmente pela postura ofensiva adotada desde os minutos iniciais da partida.

Melhores Momentos

Estratégia do técnico Pintado surte efeito

Para este duelo, o técnico Pintado promoveu mudanças na equipe titular. O Velo Clube entrou em campo com Zé Mário na lateral esquerda, além de Rodrigo Alves e Daniel Amorim formando a linha de ataque, alterações que garantiram maior volume de jogo.

O único gol da partida foi marcado aos 27 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio precisa de Luiz Otávio, o jogador Marcelo cabeceou firme para abrir o placar e garantir a vantagem do Velo Clube.

Zagueiro e capitão Marcelo, autor do gol do Velo Clube. Foto: Guilherme Figueiredo

Domínio técnico e chances na trave

Ainda na etapa inicial, o Velo Clube esteve muito próximo de ampliar o marcador. O lateral-direito Ynaiã acertou um chute no travessão e, minutos depois, foi a vez de Rodrigo Alves finalizar na trave da equipe campineira.

No segundo tempo, o time de Rio Claro manteve o controle tático e administrou o resultado sem sofrer grandes sustos. A vitória também marcou o fim de um longo jejum de triunfos como visitante na elite, que perdurava desde outubro de 1979.

Próximo jogo contra a Portuguesa

Agora, o Velo Clube concentra suas atenções para o próximo compromisso no estadual. O Galo Vermelho volta a jogar fora de casa no sábado (17), quando enfrenta a Portuguesa, às 17h, no Estádio do Canindé.