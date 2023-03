Em sua melhor atuação no Campeonato Paulista da Série A-2, o time velista venceu o vice-líder e ficar perto da vaga para a segunda fase. Foto: Velo Clube.

Ontem (1º), o Velo Clube recebeu o Grêmio Novorizontino no estádio Benitão e venceu por 2 a 0 pela 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. Com isso, o Velo assume a quinta posição com 20 pontos e fica a três do próprio Novorizontino, que é o segundo com 23.

A partida começou com o time visitante assustando em cruzamento que obrigou o goleiro Caio a fazer defesa e ceder escanteio. O Velo respondeu aos três minutos em chute de Denner Nascimento, que se não fosse o goleiro do Tigre acarretaria no primeiro gol da partida.

O Rubro-verde chegava com perigo e, aos 20 minutos, em contra-ataque com Felipinho, ele serviu Lucas Duni, que cruzou para Douglas Skilo abrir o placar: 1 a 0.

O Tigre tentou o empate aos 20 minutos pela esquerda com Léo Tocantins, que cruzou fechado e o goleiro velista fez a defesa.

Aos 37 minutos, em grande jogada dentro da área, Lucas Duni foi derrubado pelo goleiro e o juiz marcou pênalti. O próprio Lucas foi para a cobrança, mas o goleiro defendeu.

O Novorizontino tentou responder aos 41 minutos com Aylon, que recebeu de frente para o gol, e chutou para grande defesa de Caio Alan.

No último lance do primeiro tempo, em contra-ataque, Felipinho arriscou de fora da área e a bola acertou a trave.

No segundo tempo, o Tigre assustou o time velista em cobrança de falta que passou rente à trave. O Velo deu a resposta aos nove minutos, após grande jogada de ataque, Denner Nascimento cruzou para Lucas Duni de frente para o gol marcar o segundo: 2 a 0.

Aos 17 minutos, o Novorizontino ficou com um jogador a menos. Bruno Costa acertou uma cabeçada no rosto de Douglas Skilo e foi expulso. O atacante velista teve que ser substituído após a agressão.

Com um jogador a mais, o Velo Clube soube se portar bem e pouco foi ameaçado pelo adversário. Com o placar favorável, o time velista tocou a bola esperando o tempo passar para comemorar a vitória diante de 1.015 torcedores que estiveram no estádio Benito Agnelo Castellano.