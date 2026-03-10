Noroeste novamente cruzará o caminho do Velo Clube, além do XV de Piracicaba. Foto: Ana Julia Guerreiro | @a.jfotos

O Rubro Verde integra o grupo A14 da Série D do Brasileirão ao lado de rivais paulistas e cariocas; Cléber Gaúcho retorna ao comando técnico do time

O Velo Clube conheceu oficialmente seus adversários e o grupo que integrará na primeira fase da Série D do Brasileirão 2026. A CBF divulgou a organização da competição, que neste ano contará com 96 clubes distribuídos em 16 chaves.

Ficou definido que o Velo Clube fará parte do grupo A14. O critério de divisão da entidade priorizou a proximidade geográfica, permitindo o máximo de três clubes por federação em cada agrupamento de seis equipes.

Adversários do Velo Clube na primeira fase

Dentro do grupo A14, o Rubro Verde terá confrontos regionais conhecidos. O XV de Piracicaba e o Noroeste, tradicionais rivais paulistas, novamente cruzarão o caminho da equipe de Rio Claro nesta temporada nacional.

Além do trio paulista, a chave conta com três representantes do futebol carioca: Nova Iguaçu, Maricá e Sampaio Corrêa. Para buscar o acesso, o Velo Clube aposta no retorno do treinador Cléber Gaúcho ao comando técnico.

Formato de disputa da Série D do Brasileirão

A Série D do Brasileirão tem início agendado para o dia 5 de abril, com encerramento previsto para 13 de setembro. Ao todo, o calendário da competição reserva 24 datas para a definição do campeão e dos clubes que conquistarão o acesso.

Na configuração do grupo A14, as seis equipes jogam entre si e as quatro melhores colocadas avançam para a segunda fase. O Velo Clube inicia agora o planejamento focado na estreia para garantir a classificação no torneio nacional.

Técnico novo

O presidente Reginaldo Breda confirmou ao Jornal de Esportes da JC FM 89.1, a chegada do treinador Cléber Gaúcho para a Série D.