Galo Vermelho empatou a partida no primeiro tempo, mas sofreu o segundo gol na etapa final e não conseguiu reagir
O Velo Clube estreou com derrota na Série D do Campeonato Brasileiro ao enfrentar o Maricá, no Rio de Janeiro, neste sábado (4). Em uma partida marcada pelo equilíbrio, a equipe rio-clarense acabou superada pelo placar de 2 a 1, sofrendo o revés logo na primeira rodada da competição nacional.
O jogo começou tenso e com as duas equipes se estudando. Aos 28 minutos da etapa inicial, a equipe da casa conseguiu abrir o placar com Lucas Sibito. No entanto, o Galo Vermelho reagiu rápido: aos 35 minutos, o lateral Felipe Pacajus balançou as redes e empatou o confronto, garantindo a igualdade no marcador até o intervalo.
Maricá define a vitória no segundo tempo
No retorno para a segunda etapa, o Maricá retomou a vantagem logo aos sete minutos, novamente com gol de Lucas Sibito. Precisando do resultado, o Velo Clube partiu para o ataque e criou boas oportunidades de gol. A equipe carioca também levou perigo nos contra-ataques, mas o placar não foi mais alterado.
Apesar da pressão final, o Galo Vermelho pecou nas finalizações e não conseguiu furar a retranca adversária. O Maricá soube administrar a vantagem mínima até o apito final, confirmando os três pontos em sua casa e impondo a primeira derrota ao time de Rio Claro na Série D do Campeonato Brasileiro.