Lance da partida entre Maricá e Velo Clube.(Foto: Bruno Maia/ Maricá FC)

O Rubro-verde busca sua primeira vitória na competição nacional e conta com o apoio da torcida em Rio Claro neste sábado (11).

O Velo Clube recebe o Sampaio Corrêa-RJ neste sábado (11), às 19h, no Estádio Benitão, em partida válida pela 2ª rodada da Série D do Brasileirão. O confronto é fundamental para o Rubro-verde, que busca reabilitação na tabela após o resultado negativo na estreia.

Na primeira rodada da competição, o Velo Clube foi derrotado pelo Maringá por 2 a 1, em partida realizada no Estádio João Saldanha, no Rio de Janeiro. Agora, jogando em casa, o objetivo é somar os primeiros pontos diante de sua torcida.

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Reforço para a partida e adversário

Para este duelo, a equipe rio-clarense terá o reforço do centroavante Davi Lima. O atleta já foi registrado no BID da CBF e está à disposição para atuar. O Velo Clube conta com esse importante incremento no setor ofensivo para superar o Sampaio Corrêa, que chega a Rio Claro motivado após vencer o Noroeste por 1 a 0 na estreia. O time carioca, que disputou a elite do futebol estadual em 2026 e garantiu a permanência na primeira divisão, busca manter o bom momento.

A transmissão do jogo será realizada pelo Jornal Cidade em parceria com a Alugtec Equipamentos. Os torcedores podem acompanhar a cobertura ao vivo pelo YouTube do JC, além da sintonia da rádio JC FM 89,1. Após este compromisso, o próximo desafio do Velo Clube na Série D será contra o XV de Piracicaba, no Estádio Barão da Serra Negra, no próximo sábado (18), às 18h.

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