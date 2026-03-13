O atacante Rodrigo Alves foi anunciado pelo Itabaiana. Foto: Ana Julia Guerreiro | @a.jfotos

O lateral Thomás Luciano, o volante Rodrigo Oliveira e o atacante Rodrigo Alves se despediram do Velo Clube nesta semana para defender novos clubes em competições nacionais

O Velo Clube confirmou nesta semana a saída de mais três atletas que integravam o elenco rubro-verde. As movimentações fazem parte da reestruturação do time após as competições recentes, com os jogadores seguindo para equipes que disputam torneios regionais e nacionais.

O lateral-direito Thomás Luciano foi anunciado oficialmente pelo Ferroviário, do Ceará. O atleta terá pela frente a disputa da Copa do Nordeste e também da Série D do Campeonato Brasileiro, competição na qual o Rubro-Verde também está garantido.

Mudanças no meio de campo e ataque do Velo Clube

Outra baixa importante no elenco é a do volante Rodrigo Oliveira. O jogador, que foi titular do Velo Clube nas duas partidas disputadas pela Copa do Brasil, agora defenderá as cores do Maranhão. O novo clube do volante disputará a Copa do Nordeste e a Série C do Brasileirão.

No setor ofensivo, o atacante Rodrigo Alves acertou sua transferência para o Itabaiana, de Sergipe. No novo clube, ele reencontrará um conhecido da torcida velista: o volante Karl, que também defendeu o Rubro-Verde durante o Paulistão 2026.

Calendário dos ex-jogadores do Rubro-Verde

A equipe do Itabaiana, que agora conta com Rodrigo Alves e Karl, possui um calendário cheio para o restante da temporada 2026. Além da Copa do Nordeste, o time sergipano focará suas atenções na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

O Velo Clube segue monitorando o mercado e definindo o planejamento para suas próximas competições, enquanto seus ex-atletas buscam novos desafios em clubes de diferentes divisões do futebol brasileiro.