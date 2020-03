Após o empate fora de casa contra o líder Noroeste de Bauru, o Rubro-verde encara na noite desta quarta-feira (4) às 20h no Estádio Benito Agnelo Castellano o Nacional pela nona rodada do Campeonato Paulista da A-3.

O time velista figura na quinta colocação com 12 pontos e o Norusca permaneceu na primeira posição com 19.

Para o confronto, o Rubro-verde terá o retorno do volante Anderson Brito e do atacante Felipinho, que retornam de suspensão automática.

O técnico Cléber Gaúcho alerta que o Velo terá pela frente um time que vem evoluindo nos últimos jogos.

“É um jogo importante contra um time que vem de vitória sobre o GE Osasco, no qual eles modificaram a equipe em virtude da lesão dos titulares. Não sabemos se eles retornaram, tanto porque quem entrou deu conta do recado. Tivemos uma melhora contra o Noroeste, onde nossa equipe se portou bem principalmente no aspecto defensivo e conseguimos trazer um ponto que nos colocou à frente das várias equipes que somam 11 pontos. Encaramos a partida de hoje como fundamental para a sequência da competição, então pedimos o apoio do torcedor, afinal não será um jogo fácil, mas com o apoio de todos esperamos conseguir essa vitória”, afirmou o treinador.

Os ingressos para a partida custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia) na descoberta e R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia). Com a camisa do Velo todos os torcedores pagam meia-entrada.