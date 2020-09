Na última quarta-feira (2), no Estádio Benito Agnelo Castellano, o Velo Clube realizou um jogo preparatório para o retorno no Paulista da A-3 contra a Ferroviária de Araraquara. No primeiro tempo, a Locomotiva venceu por 1 a 0 e na etapa complementar empate por 1 a 1.

No primeiro tempo, o Rubro-verde foi a campo com Filipe Garça, Everton, Alexandre Carvalho, Felipe Codô, Janilson, Niander, Eurico, Filipinho, Igor Eto’o, Lucas Duni e Tiaguinho, e acabou derrotado por 1 a 0.

Na segunda etapa, o técnico Cléber Gaúcho mudou todo o time e colocou em campo os novos contratados: Eduardo, Luis Roberto, Diogo Henrique, Leo Santos, Lucas Pavoni, Kayo, Paranhos, Christian, Vinicius, Samuel e Franklin, e o tempo terminou empatado por 1 a 1 com gol velista marcado pelo atacante Franklin.

O elenco velista segue com treinamentos e ontem (3) trabalhou em dois períodos no Benitão. Hoje o time treina pela manhã e amanhã em dois turnos. No domingo (6), a equipe terá folga.

Vale lembrar que o Campeonato Paulista da Série A-3 terá seu reinício no dia 19 de setembro.

com a final programada para o dia 22 de novembro. A competição foi paralisada no dia 16 de março. Faltam quatro rodadas para o fim da primeira fase e apenas o Noroeste está classificado para o mata-mata.

O Velo Clube é o terceiro colocado com 18 pontos somados, sendo cinco vitórias, três empates e três derrotas.