A Federação Paulista de Futebol detalhou a tabela do Velo Clube no Paulistão, com datas, locais e horários dos confrontos da equipe de Rio Claro na Série A1
A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a tabela detalhada com os horários e datas das partidas do Velo Clube no Paulistão. As informações complementam o que já havia sido anunciado durante o conselho técnico da Série A1.
O Galo Vermelho fará sua estreia oficial na competição no dia 11 de janeiro. O primeiro desafio do Velo Clube no Paulistão será contra o Botafogo-SP, no Estádio Benitão, em Rio Claro, com início previsto para as 17h.
Sequência de jogos fora de casa
Na segunda rodada, a equipe viaja até Campinas para enfrentar a Ponte Preta. O jogo acontece na quarta-feira, 14 de janeiro, às 21h. Na sequência, o time segue para a capital paulista, onde enfrenta a Portuguesa, no Estádio do Canindé, no sábado (17), às 17h.
Ainda longe de seus domínios, o quarto compromisso do Velo Clube no Paulistão será contra o Guarani, em Campinas. A partida está agendada para quinta-feira, 22 de janeiro, às 21h30.
Confronto contra o Corinthians e incertezas
O retorno ao Benitão está previsto para a quinta rodada, contra o Corinthians, no dia 25 de janeiro, às 20h30. No entanto, o local e a data exata desta partida ainda podem sofrer alterações.
Isso ocorre porque o Corinthians disputará a Supercopa do Brasil no dia 24 de janeiro, o que pode forçar um ajuste no calendário da Federação Paulista para o Velo Clube no Paulistão.
Reta final da primeira fase
Em fevereiro, o Velo Clube enfrenta o Noroeste, em Bauru, no dia 1º (domingo), às 16h. Na penúltima rodada, o Galo recebe o RB Bragantino em Rio Claro, no domingo (8), às 18h30.
A rodada final da primeira fase está marcada para o dia 15 de fevereiro, com todos os jogos acontecendo simultaneamente às 20h30. O Velo encerra sua participação nesta etapa enfrentando o Santos, na Vila Belmiro.
Transmissão do Paulistão
O JC e a Alugtec transmitirão os jogos do Velo, na rádio FM 89,1 e no canal do YouTube e Facebook do Jornal Cidade de Rio Claro.
Velo abre bilheteria para estreia no Paulistão
Na última segunda-feira (29) o Velo Clube divulgou a liberação dos ingressos que já estão à venda para a estreia no Paulistão, no dia 11 de janeiro contra o Botafogo-SP, às 17h.
Na arquibancada coberta o valor é de R$100, enquanto na descoberta será R$70.
A venda on-line é feita no site totalticket.com.br. Já a venda presencial será a partir de 05/01, das 9h às 17h, na sede do clube, na esquina da Rua 03 com a Avenida 23, ao lado do Benitão.