O Velo Clube foi derrotado pelo Botafogo de Ribeirão Preto por 1 a 0, em partida válida pelo Paulistão 2025. Foto: Matheus Sciamana

O Velo Clube inicia sua jornada no Campeonato Paulista 2026 neste domingo (11), enfrentando o Botafogo de Ribeirão Preto em Rio Claro, com transmissão do JC

A tão aguardada temporada de 2026 do Velo Clube começa oficialmente neste domingo (11). O time faz sua estreia no Campeonato Paulista 2026 jogando em casa, no Estádio Benito Agnelo Castellano, o Benitão.

O adversário do Galo Vermelho será o Botafogo de Ribeirão Preto. A partida está marcada para as 17h e promete movimentar os torcedores rio-clarenses que acompanham o retorno da equipe à elite estadual.

Transmissão ao vivo do Campeonato Paulista 2026

Os torcedores poderão acompanhar todos os detalhes do jogo pela rádio JC FM (89,1). Além disso, o Jornal Cidade transmite a partida ao vivo em seus canais oficiais no YouTube e no Facebook.

A cobertura terá narração de Luiz Carlos Nascimento e reportagens de Ademir Sartori. A transmissão é uma parceria entre o Jornal Cidade, Alugtec Equipamentos e o canal Endanonados FC.

Retrospecto das equipes e destaques

O Velo Clube chega motivado após uma temporada de sucesso em 2025. Naquele ano, o time garantiu a permanência na Série A1 e conquistou vagas importantes para a Série D do Brasileiro e para a Copa do Brasil 2026.

Já o Botafogo-SP somou 11 pontos no último estadual. Na Série B do Campeonato Brasileiro de 2025, a equipe de Ribeirão Preto terminou na 16ª posição. O principal destaque do elenco visitante é o experiente atacante Léo Gamalho.

Revanche no Estádio do Benitão

O confronto deste domingo também tem um sabor de revanche para o time de Rio Claro. No último encontro entre as duas equipes, em 2025, o Botafogo-SP venceu o Velo Clube pelo placar de 1 a 0.

Agora, o Rubro-Verde busca aproveitar o fator casa para somar os primeiros pontos no Campeonato Paulista 2026 e iniciar a competição com o pé direito diante de sua torcida.