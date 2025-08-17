Equipe Rubro-Verde perde por 2 a 0 e encerra participação na primeira fase do torneio estadual – Foto: Ana Julia Guerreiro Galvão | @a.jfotos

O Velo Clube se despediu do Campeonato Paulista Sub-20 nessa semana após ser derrotado pelo Santos por 2 a 0, no Estádio Espanha, na cidade santista, pela 15ª rodada da primeira fase. A partida marcou o fim da campanha do time que, apesar de boa campanha, não conseguiu alcançar a pontuação necessária para avançar à segunda fase da competição.

O confronto começou equilibrado, com o Velo tentando se impor defensivamente e explorando contra-ataques, enquanto o Santos buscava o controle da posse de bola. A primeira etapa terminou sem gols, com poucas oportunidades claras para ambos os lados, mas com o time da casa pressionando mais no campo ofensivo.

No segundo tempo, o Santos abriu o placar logo aos 4 minutos. Vinicius Rodrigues Lira finalizou para vencer o goleiro do Velo, colocando os mandantes em vantagem. O gol obrigou o time Rubro-Verde a sair mais para o jogo, mas, apesar de criar algumas jogadas, não conseguiu superar a defesa santista.

Aos 32 minutos, Bernardo Paias Ferreira aproveitou nova chance e ampliou o placar para 2 a 0, praticamente definindo a partida. O Velo tentou reagir nos minutos finais, mas não conseguiu alterar o resultado.

Com a derrota, o Velo Clube encerra sua participação na Série A do Paulista Sub-20 sem a vaga na próxima fase. A campanha serviu como experiência para o elenco jovem, que agora volta as atenções para a continuidade da temporada e o planejamento para o próximo ano.