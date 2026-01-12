Em 2025, o Velo Clube encarou o Timão fora de casa e perdeu. A partida ficou no 2 a 1. Corinthians será mais uma vez adversário do Rubro-Verde em 2026. Foto: Arquivo JC/Ana Julia Guerreiro Galvão | @a.jfotos

Presidente Reginaldo Breda afirma que o Velo Clube mandará a partida em Rio Claro após distrato com empresa de Brasília

O presidente do Velo Clube, Reginaldo Breda, confirmou que a partida contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, será realizada no Estádio Benitão. A decisão ocorre após o distrato de um contrato com uma empresa de Brasília que levaria o jogo para o Distrito Federal.

Mudança no planejamento do Velo Clube

Segundo o mandatário, o cancelamento do plano inicial aconteceu devido à realização da Supercopa do Brasil em Brasília, o que inviabilizou a logística da empresa parceira. Com isso, a diretoria optou por trazer o confronto do Velo Clube para sua sede em Rio Claro.

Breda ressaltou que a escolha não foi motivada por pressão externa. “O Velo faz aquilo que há de melhor para o Velo. Eu tenho que pensar administrativamente”, pontuou o dirigente ao explicar que o clube busca sempre o melhor resultado institucional.

Reginaldo Breda concede entrevista após a partida de estreia do Velo e confirma partida contra o Corinthians em Rio Claro

Segurança e organização no Benitão

A definição dos setores do estádio e do plano de segurança para receber o Corinthians será feita em conjunto com a Polícia Militar. O presidente do Velo Clube enfatizou que a diretoria seguirá rigorosamente as orientações das autoridades de segurança.

“Quem faz a segurança do espetáculo é a Polícia Militar, não é a diretoria do Velo”, afirmou Breda. Ele reforçou que as decisões sobre o evento envolvem critérios técnicos e profissionais, e não apenas a vontade da diretoria ou da torcida.

Ingressos e logística para o jogo

O clube ainda iniciará os trabalhos para definir a carga de ingressos e os valores que serão praticados para o confronto. O planejamento será discutido em reuniões internas para garantir a responsabilidade na execução do espetáculo esportivo.

Reginaldo Breda finalizou reafirmando seu compromisso com a defesa dos interesses do Velo Clube em todas as suas decisões administrativas e esportivas.