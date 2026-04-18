Lucas Duni marcou dois gols e foi decisivo na vitória sobre o Sampaio Corrêa-RJ (Foto: Ana Julia Guerreiro/@a.jfotos)

Neste sábado (18) o Velo Clube enfrenta o XV de Piracicaba, no Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba. A partida acontece às 18h, e é válida pela 3ª rodada da fase de grupos da Série D do Brasileirão 2026.

O XV de Piracicaba é o vice-líder do grupo, com quatro pontos conquistados diante da vitória sobre o Nova Iguaçu por 4 a 1 e o empate contra o Noroeste por 2 a 2.

Além disso o XV de Piracicaba foi eliminado da Série A2 do Paulistão, nessa quarta-feira (15). A equipe venceu o Água Santa por 1 a 0, porém, mesmo a vitória não foi o suficiente para classificar o XV.

Já o Velo Clube vem de vitória diante do Sampaio Corrêa-RJ por 2 a 0, com dois gols do atacante Lucas Duni. A equipe ocupa a 33ª colocação e está dentro do G4, que avança para fase seguinte.

Próximo jogo

O próximo jogo do Velo Clube é no Estádio Benitão, contra o Noroeste, às 19h, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série D.

