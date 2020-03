Velo Clube enfrenta o Noroeste fora de casa pela Série A-3

Após a derrota fora de casa por 4 a 2 para o Capivariano na última rodada, o Velo Clube busca diante no Noroeste na tarde deste domingo (1º), às 16h, a recuperação no Campeonato Paulista da Série A-3. O time velista – que é o terceiro colocado com 11 pontos – tentará superar no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, o líder da competição, que soma até o momento 18 pontos. Para o confronto, o Rubro-verde contará com o retorno do lateral-direito Everton, que volta de suspensão, por outro lado Anderson Brito fica de fora pelo terceiro cartão amarelo e Thiago por ter sido expulso diante do Capivariano.

O provável Velo para encarar o Norusca é: Felipe Garça, Everton, Matheus Abreu, Alexandre Carvalho e Janilson, Niander, Eurico, Artur, Lucas Negueba, Rodney e Elton Morelato.

“A expectativa é sempre das melhores, trabalhamos pelo resultado positivo independente das circunstâncias, sabemos da dificuldade que vamos encontrar em Bauru, uma equipe forte que não esta à toa na liderança, mas vamos em busca do resultado positivo que será de extrema importância para a nossa equipe”, afirmou o atacante Rodney.

Noroeste

O técnico Luiz Carlos Martins pode ganhar dois reforços de peso para a partida deste domingo. O meia Richarlyson, 37 anos, e o volante França podem estrear.

“Tô muito a fim de estrear logo, já comecei o trabalho físico, já venho de uma sustentação bacana por causa do crossfit, mas fiquei 25 dias parado e preciso de uma readaptação, que é importante, mas não quero fazer loucura, porque jogo é diferente de treino”, afirmou Richarlyson.

O técnico Luiz Carlos deve mandar a campo: Pablo, Edson Júnior, Jean Pierre, Guilherme Teixeira e Renan, Blade, Jonatas Paulista, Igor Pimenta (Richarlyson) e Yamada, Fabrício e Pedro Felipe.