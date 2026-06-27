Mais uma edição do Cine ao Luar será realizada neste sábado (27) a partir das 19 horas. A sessão, no Jardim Progresso, não terá cobrança de ingresso. Toda a comunidade do bairro e daquela região poderá curtir a exibição de Os Inseparáveis, sucesso do cinema lançado em 2024.

O filme tem classificação indicativa “Livre” e é diversão garantida para toda a família. Haverá distribuição de pipoca. A sessão será realizada na Rua M-22 com Avenida M-37 na altura do número 1184, Jardim Progresso.

O Cine ao Luar é uma iniciativa da prefeitura de Rio Claro, por meio da Secretaria de Cultura, com objetivo de promover momentos de lazer e diversão nos bairros, ampliando o acesso da comunidade a filmes de sucesso.

Os Inseparáveis é uma animação computadorizada que conta a história de um fantoche fugitivo com uma imaginação sem limites e um cachorro de pelúcia abandonado, que se encontram em Central Park e vivem várias aventuras na cidade de Nova Iorque.

O Cine ao Luar tem parceria com Gira Mundo Diversões. Como as exibições são ao ar livre, a agenda pode ser alterada em caso de chuva.