A primeria unidade de Limeira fica localizada na Via Luiz Varga, 2.405 (Foto: Divulgação)

Nova unidade do Paulistão Atacadista em Limeira gera mais de 220 empregos diretos e atende comerciantes e famílias da região

O Paulistão Atacadista inaugurou na útlima quinta-feira (25) sua primeira loja em Limeira. Com investimento de R$ 65,7 milhões, o empreendimento integra a rede administrada pelo Grupo Savegnago e chega ao município com uma proposta voltada à economia, praticidade e abastecimento de comerciantes, empreendedores e famílias.

Instalada na Via Luiz Varga, 2.405, a unidade foi projetada e executada dentro do mais recente padrão visual e operacional da rede. Ao todo, são aproximadamente 8 mil metros quadrados de área construída, sendo 3.500 metros quadrados destinados à área de vendas, distribuídos em um ambiente planejado para proporcionar mais agilidade, organização e eficiência durante a jornada de compra.

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A estrutura do Paulistão Atacadista em Limeira conta com 185 vagas para carros e 42 para motos no estacionamento, além de 16 checkouts e 4 self checkouts. A operação mantém mais de 220 colaboradores e funciona de segunda-feira a sábado, das 8h às 21h, e aos domingos, das 8h às 18h. Os interessados em fazer parte da equipe podem cadastrar currículo pelo portal de carreiras do Grupo Savegnago.

Estrutura e diferenciais da nova loja

O atacadista reúne setores estratégicos para o abastecimento do dia a dia, como Bebidas, Mercearia, Limpeza, Bazar, Frios e Congelados, além de áreas dedicadas à Padaria, Hortifruti e Açougue. A disposição dos espaços favorece a circulação pelos corredores e contribui para uma experiência de compra mais dinâmica e funcional.

A loja também conta com comunicação visual em LED em setores e pontas de gôndolas, recurso que facilita a identificação de produtos e ofertas ao longo do espaço. O ambiente ainda disponibiliza Wi-Fi gratuito aos clientes para contribuir com uma jornada de compra mais conectada e prática.

Para oferecer mais conveniência aos consumidores, a operação disponibiliza um serviço de Televendas pelo 0800 016 6680, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Os clientes também podem realizar compras online por meio do aplicativo parceiro iFood.

As condições de pagamento com vantagens incluem o Nosso Cartão e o Nosso Cartão Empresarial, que oferecem planos diferenciados para pessoas físicas e jurídicas. Entre os benefícios estão parcelamento em até três vezes sem juros, prazo de até 40 dias para pagamento e acesso a descontos exclusivos em produtos selecionados.

Os clientes ainda podem participar do programa Cliente Campeão, que reúne promoções, ofertas especiais e benefícios exclusivos para cadastrados. O cadastro pode ser realizado pelo site oficial do programa ou diretamente nos caixas das lojas.

Desenlace da fita simboliza o início das operações da primeira loja do Paulistão Atacadista na cidade (Foto: Divulgação)

Expansão do Grupo Savegnago

De acordo com o presidente-executivo do Grupo Savegnago, Chalim Savegnago, a chegada do Paulistão Atacadista a Limeira representa mais uma etapa do plano de crescimento da companhia no interior paulista.

“Estamos levando nossa operação para cidades que apresentam relevância econômica, forte vocação empreendedora e potencial de desenvolvimento sustentável. Limeira possui atributos importantes para os planos de crescimento do Grupo Savegnago e passa a integrar uma rede construída para estar cada vez mais próxima dos consumidores do interior paulista. Este investimento gera oportunidades, movimenta a economia local e disponibiliza à população uma alternativa de compra baseada em variedade, competitiveness e eficiência”, afirma.

Com a inauguração em Limeira, a rede passa a contar com 11 unidades em operação no interior paulista. A marca está presente em Araraquara, Barretos, Campinas, Franca, Mogi Guaçu, Rio Claro, Santa Bárbara d’Oeste, Sertãozinho e Ribeirão Preto, cidade que concentra duas lojas da bandeira.

Fundado em 1976, em Sertãozinho/SP, o Grupo Savegnago conta atualmente com 64 lojas do Savegnago Supermercados e 11 unidades do Paulistão Atacadista, presentes em 23 municípios do interior paulista. A rede também mantém 7 postos de combustíveis, dois Centros de Distribuição, um Centro de Manutenção, um Centro Comercial e três lojas do Savegnago Prático, além de um moderno Centro Administrativo em Sertãozinho. Toda essa estrutura é responsável pela geração de mais de 14 mil empregos diretos.

Dentro do projeto de expansão, a expectativa do grupo é seguir crescendo até 2026, alcançando 64 lojas Savegnago e 13 unidades da bandeira atacadista, com presença em 23 municípios do interior de São Paulo, com atendimento a cerca de 6,7 milhões de habitantes.