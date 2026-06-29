Ocorrências do fim de semana também registraram furtos de veículo e em residência nos bairros Jardim Panorama e Santa Maria

Um homem foragido da Justiça foi recapturado pela Polícia Militar na noite de sábado, no Jardim Novo Wenzel, em Rio Claro. A ação ocorreu após os agentes serem acionados para atender a uma denúncia de desentendimento em uma residência. Ao chegarem ao endereço, o suspeito percebeu a presença da viatura e tentou fugir para o interior do imóvel, sendo alcançado e detido no quintal.

De acordo com a Polícia Militar, o indivíduo possuía dois mandados de recaptura por evasão do sistema prisional, ambos para cumprimento de pena em regime fechado. A denúncia inicial de desentendimento não foi confirmada. O homem foi levado ao plantão policial, onde os mandados foram validados, sendo posteriormente encaminhado à carceragem da Delegacia Seccional, permanecendo à disposição da Justiça.

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Furtos de veículo e em residência

Além da prisão de foragido, o final de semana em Rio Claro registrou crimes contra o patrimônio. Um veículo Fiat Uno Eletronic 1993, de cor verde, foi furtado na Rua 24, no Jardim Panorama. O automóvel estava estacionado em frente a uma residência quando foi levado por criminosos. A Polícia Civil investiga o caso e realiza buscas para localizar o veículo.

Paralelamente, uma casa localizada na Avenida Paulista, no bairro Santa Maria, foi alvo de furto. O imóvel, que está à venda, teve diversos objetos levados. O proprietário, que reside no Distrito de Ferraz e visita o local semanalmente, encontrou os cômodos revirados. Não havia sinais de arrombamento, e a suspeita é de que os autores tenham acessado o imóvel por uma casa vizinha abandonada.

Prisão por violência doméstica

Também na noite de sábado, no Parque São Jorge, um homem foi preso em flagrante por violência doméstica. A Polícia Militar foi chamada após denúncia de agressão. No local, a vítima apresentava ferimentos na cabeça e marcas no pescoço. Ela relatou aos policiais ter sido agredida contra o muro e sofrido tentativa de enforcamento. O suspeito foi detido e, após atendimento médico de ambos na UPA, o homem foi autuado em flagrante e encaminhado à Delegacia Seccional.